Vetschau/Cottbus (dpa/bb) – Zwei Lausitzer Modellvorhaben zur Umsetzung von ökologischen Nachhaltigkeitszielen im Strukturwandel haben vom Bundesumweltministerium eine Förderung von insgesamt 3,6 Millionen Euro erhalten. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) übergab am Montag gemeinsam mit Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel die Förderschecks an das Pädagogische Zentrum für Natur und Umwelt (PZNU) in Cottbus und an das gemeinnützige Sozialunternehmen Spreeakademie im Vetschauer Ortsteil Raddusch. Das Geld kommt aus dem BMUV-Förderprogramm «Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen»(KoMoNa).

Das Förderprogramm richtet sich an Kommunen und andere Akteure wie etwa Hochschulen und Unternehmen aus Regionen, die vom Kohleausstieg betroffen sind. Im Lausitzer Revier, im Mitteldeutschen- und im Rheinischen Revier werden im laufenden Jahr über 85 Modellvorhaben mit einem Volumen von rund 80 Millionen Euro gefördert.

Allein 2,4 Millionen Euro im Förderzeitraum bis Januar 2027 stehen für das Pädagogische Zentrum für Natur und Umwelt (PZNU) in Cottbus bereit. 1964 als Schulgarten gegründet, ist es als Umweltbildungsstätte zu einem Lern- und Austauschort für eine nachhaltige Entwicklung geworden. Themen wie ökologischer Gartenbau, gesunde Ernährung oder die Folgen der Klimakrise und Maßnahmen zur Anpassung sollen praxisnah vermittelt werden.

Mit den Fördermitteln sollen unter anderem mehr Personal, eine Outdoorküche für die Obst- und Gemüseverarbeitung und ein Naturteich finanziert werden. Bis zu 10.000 Schülerinnen und Schüler besuchten und nutzten das Zentrum pro Jahr, berichtete die pädagogische Leiterin, Ulrike-Blumensath-Streidt. Ziel sei es, das Gelände für mehr Menschen zugänglich zu machen.

Die Spreeakademie in Raddusch entwickelt mit den Fördermitteln in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro bis Dezember 2026 neue Bildungs- und Beteiligungsangebote. Es geht vor allem um ein Konzept zur nachhaltigen Gestaltung öffentlicher Grünflächen im ländlichen Raum unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger – etwa auf Friedhöfen, Dorfplätzen oder rund um Feuerwehr- und Gemeinschaftshäuser. Das Land Brandenburg übernimmt eine Kofinanzierung von rund 314.000 Euro.