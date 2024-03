Berlin (dpa/bb) – Inmitten der Krise wechselt die Leitung beim Luxuskaufhaus KaDeWe in Berlin. Der 43-jährige Oliver Kramny soll ab dem 1. April als General Manager die Leitung des Warenhauses auf dem Berliner Kurfürstendamm übernehmen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Er folgt demnach auf Alexandra Bagehorn, die aus privaten Gründen an ihren Lebens- und Familienmittelpunkt nach Hamburg zurückkehrt. Kramny hatte zuvor den Einkauf im Bereich Lebensmittel geleitet. Auf ihn folgt dort die 30-jährige Charlotte Schaus. Der neue Manager ist dem Handelsvorstand der KaDeWe-Gruppe, Timo Weber, unterstellt.

Teile des Konzerns gehören zur in Schieflage geratenen Signa-Gruppe des Geschäftsmannes René Benko. Ende Januar hatte die KaDeWe-Gruppe Insolvenz in Eigenverantwortung angemeldet. Der Geschäftsbetrieb läuft weiter. Die KaDeWe-Gruppe ist die Betreiberin der traditionsreichen Kaufhäuser in Berlin, Hamburg und München.