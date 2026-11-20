Berlin (dpa/bb) – Hertha-Trainer Stefan Leitl rechnet trotz der Wechselspekulationen um Linus Gechter mit einem Verbleib des Innenverteidigers bis mindestens zum Saisonende. «Er steht erstmal bis zum 30.6. bei uns unter Vertrag. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass er auch bis zum 30.06. erstmal bei uns ist», sagte Leitl vor dem Zweitliga-Duell mit Energie Cottbus am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). «Alles Weitere werden die Gespräche dann zeigen.»

Der Vertrag des 22 Jahre alten Vize-Kapitäns läuft im Sommer aus. Zuletzt hatte es Spekulationen über einen möglichen Wechsel des deutschen U21-Nationalspielers gegeben. Medienberichten zufolge soll unter anderem Borussia Dortmund Interesse an dem Abwehrspieler haben. Auch Benfica Lissabon wurde als möglicher Kandidat gehandelt.





«Die Sachlage ist, dass Linus einen auslaufenden Vertrag hat. Das ist Fakt», sagte Leitl. Gechter sei ein sehr wichtiger Spieler und Leistungsträger des Hauptstadt-Clubs. Der gebürtige Berliner stammt aus der eigenen Jugend und zählt inzwischen zu den Stammspielern. Sollte Gechters Vertrag nicht verlängert werden, könnte er den Verein im kommenden Sommer ablösefrei verlassen.