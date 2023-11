Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Auf Regen, Schneeregen und Schneeschauer müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Samstag einstellen. Der Schnee bleibe nicht liegen, und es bestehe leichte Glättegefahr, teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstagmorgen mit. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf bis zu vier Grad.

Zum Abend sinken die Temperaturen wieder zum Gefrierpunkt, in Bodennähe auf bis zu minus fünf Grad. Vereinzelt gibt es leichte Schneeschauer und örtlich Glätte. Der Sonntag ist wolkig, mit heiteren Abschnitten und niederschlagsfrei bei bis zu zwei Grad.