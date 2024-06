Berlin (dpa/bb) – Beim Thema Lehrkräfteversorgung ist an Berlins Schulen keine Entspannung absehbar. Das räumte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) am Dienstag nach der Senatssitzung ein. Dort hatte sie zuvor den Jahresbericht zur Entwicklung der Schülerzahlen und zum Lehrkräftebedarf vorgestellt. Danach sinkt der Bestand an Lehrkräften in Berlin trotz kontinuierlicher Neueinstellungen. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler nimmt dagegen zu. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» über das Thema berichtet.

Nach den Daten aus dem von Günther-Wünsch vorgelegten Bericht besuchen im laufenden Schuljahr 2023/2024 insgesamt gut 355.000 Schülerinnen und Schüler die öffentlichen allgemeinbildenden Schulen. Laut der Prognose wird diese Zahl in den nächsten zehn Jahren weiter auf rund 372.200 im Schuljahr 2032/2033 steigen. Das ist ein Plus von 17.000 Schülerinnen und Schülern, etwa fünf Prozent über alle Jahrgangsstufen hinweg.

Gleichzeitig sinke der Bestand an Lehrkräften aufgrund von Pensionierungen und sonstigen Abgängen um rund 1600 jährlich, sagte Günther-Wünsch. Nach den vorliegenden Daten mit Stand Ende Mai sei von 695 fehlenden Lehrkräften an Berliner Schulen zum Beginn des kommenden Schuljahrs auszugehen, sagte Günther-Wünsch. Im vergangenen Jahr seien es mit etwa 1500 allerdings deutlich mehr gewesen.