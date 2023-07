Potsdam (dpa) – Nach der Festnahme von zwei Tatverdächtigen im Fall der getöteten Lehrerin auf der Autobahn A9 bei Brück wartet die Potsdamer Staatsanwaltschaft auf die Verkündung des zweiten Haftbefehls. Ein Mann sei bereits gestern in Untersuchungshaft genommen worden, bei dem anderen werde die Verkündung des Haftbefehls im Laufe des Tages erwartet, sagte Staatsanwalt Christian-Alexander Neuling. Anschließend wolle die Staatsanwaltschaft weitere Informationen zu dem Fall mitteilen.

In einem Fall gehe es um dringenden Mordverdacht, in dem anderen um den Verdacht der Anstiftung zum Mord, sagte Neuling. Nähere Einzelheiten nannte er unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen erneut nicht. So äußerte sich Neuling nicht zu den Berichten von «Bild» und «B.Z.», dass es sich bei einem Verdächtigen um den Ex-Partner der Frau und bei dem anderen um einen Auftragskiller handeln soll.

Am 10. Mai hatte die Polizei auf der Autobahn A9 zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Brück in einem auf dem Standstreifen abgestellten Auto mit Unfallspuren die tote 40-Jährige entdeckt.