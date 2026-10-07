Senftenberg (dpa/bb) – Ein leeres Sportboot mit laufendem Motor hat in Senftenberg eine Suche nach einem möglichen Bootsführer ausgelöst. Zeugen hatten das treibende Boot am Dienstagabend am Stadthafen entdeckt und die Polizei verständigt.

Einsatzkräfte fanden an Bord niemanden und suchten daraufhin nach einem möglichen Bootsführer, wie die Polizei mitteilte. Am heutigen Mittwoch setzten die Sucher dafür Sonartechnik ein. Ob sich zuvor überhaupt ein Mensch auf dem Boot befunden hatte, war zunächst unklar.



