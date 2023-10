Berlin (dpa/bb) – Mit einer Solidaritätsaktion erinnert die Jüdische Gemeinde zu Berlin an diesem Freitag (17.00 Uhr) an die Geiseln in der Gewalt des islamistischen Hamas im Gazastreifen. Dabei sollen 220 Stühle an einem festlich gedeckten Schabbat-Tisch vor dem Gemeindehaus leer bleiben, kündigte die Gemeinde an. Solche Aktionen zum Zeichen der Solidarität für die verschleppten Geiseln hatte es unter anderem bereits in Tel Aviv gegeben.

Einige Mitglieder des Berliner Senats werden zu der Aktion der jüdischen Gemeinde erwartet, darunter Kultursenator Joe Chialo (CDU), wie der Sprecher der Gemeinde sagte. Auch Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke) wolle dabei sein. Die israelische Schauspielerin Neta Riskin wolle über die Schicksale der Geiseln berichten. Auch die Namen der Entführten sollen verlesen werden. Der auf der Fasanenstraße aufgebaute Tisch mit den leeren Stühlen bleibt bis zum Ende des Schabbat am Samstagabend stehen, wie es hieß.

Die Hamas hält im Gazastreifen nach israelischen Angaben mehr als 220 Menschen fest, darunter Babys, Frauen und Ältere. Sie wurden bei dem Angriff auf Israel am 7. Oktober in das Gebiet am Mittelmeer verschleppt. Unter ihnen sind auch mehrere Dutzend ausländische Staatsbürger. Seither greift das israelische Militär Hunderte Ziele in dem dicht besiedelten Küstenstreifen an.

Der Schabbat ist ein jüdischer Ruhetag, der am Freitag mit Sonnenuntergang eingeläutet wird und 25 Stunden später endet. In Israel bleiben die meisten Geschäfte in der Zeit geschlossen, weil das jüdische Religionsgesetz am Schabbat jegliche Arbeit verbietet.