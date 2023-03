Berlin (dpa/bb) – Berlins Kultursenator Klaus Lederer hat auf die Bedeutung einer institutionalisierten Erinnerung an die deutsche Kolonialgeschichte und die Rolle der Hauptstadt dabei hingewiesen. «Berlin braucht ein Erinnerungskonzept», sagte der Linke-Politiker am Donnerstag in Berlin während einer Konferenz für ein gesamtstädtisches Erinnerungskonzept.

Lederer erinnerte an die sogenannte Berliner Konferenz von 1884/85, auf deren Grundlage Afrika in Kolonien aufgeteilt wurde. Für die heutige große Mehrheitsgesellschaft seien solche Fakten nicht präsent, sondern verschüttet, beiseite geschoben, relativiert und zum Teil auch verdrängt.

Die Geschichte der meisten Orte, die koloniale Geschichte erzählen könnten, sei noch nicht erfasst. «Es ist von zentraler Bedeutung, dass diese Orte der deutschen Kolonialgeschichte als Teil der Berliner Stadtgeschichte erzählen, was in dieser Stadt passiert ist», sagte Lederer.

Projektleiter Ibou Diop warnte davor, vor einer Geschichte zu erstarren, die nicht geändert werden könne. «Erinnerung soll Fortschritt der Menschheit ermöglichen», sagte der Kulturwissenschaftler. Die Welt müsse gemeinsam umgestalten werden. Erinnerungen seien Konstruktionen von gesellschaftlichen Machtverhältnissen, sagte Diop. Deswegen müsse auch die Frage gestellt werden, wie sich an etwas erinnern lässt, das nicht Teil der Erinnerungsgeschichte der Mehrheit sei.