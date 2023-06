Berlin (dpa/bb) – Aus dem Halensee in Berlin ist am Mittwoch ein lebloser Mensch gerettet worden. Polizeibeamte seien als erstes vor Ort gewesen, hätten die Person aus dem Wasser gezogen und mit der Reanimation begonnen, twitterte die Berliner Feuerwehr. «Patient wurde mit Notarztbegleitung in Klinik gebracht», hieß es in dem Tweet. Über die Hintergründe und den aktuellen Zustand des Patienten oder der Patientin machten Polizei und Feuerwehr am frühen Abend keine weiteren Auskünfte. Der Hinweis auf die leblose Person im Wasser kam dem Tweet zufolge von Badegästen.