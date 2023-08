Berlin (dpa/bb) – Ein Mann soll in Berlin-Gesundbrunnen seinen Lebensgefährten mit einem Messer angegriffen haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlitt dieser in der Nacht Schnittverletzungen an Kopf und Wange und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige hatte den Angaben zufolge selbst die Polizei alarmiert und von einem Streit mit seinem Lebensgefährten berichtet. Bei dem Angriff verletzte er sich auch selbst an der Hand. Die Kriminalpolizei ermittelt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.