Boxberg (dpa) – Das Energieunternehmen Leag plant am Standort der früheren Braunkohlekraftwerke Boxberg I und II in der Oberlausitz ein Wasserstoff- und Stromspeicherzentrum. Zu dem Energiekomplex solle ein Wasserstoffkraftwerk gehören, teilte die Leag am Donnerstag mit. Dazu komme ein Batteriespeicher mit mehr als 1000 Megawattstunden Kapazität. Dieser sogenannte Gigaspeicher solle der größte Batteriespeicher Deutschlands werden. Boxberg I und II waren in den 90er Jahren stillgelegt worden.

Voraussetzung für die Umsetzung des H2UB (Hydrogen Unit and Battery) genannten Projektes seien Fördermittel, die das Unternehmen beantragt habe. Bis 2030 will das Unternehmen bis zu 7 Gigawatt an Grünstromerzeugung erreichen. Bis 2040 soll dieser Wert auf bis zu 14 Gigawatt steigen.