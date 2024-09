Berlin (dpa) – Das europäische Team um den deutschen Tennisprofi Alexander Zverev läuft beim Laver Cup in Berlin einem Rückstand hinterher. Vor den Augen von Basketball-Legende Dirk Nowitzki verlor der Norweger Casper Ruud zum Auftakt des Mannschaftswettbewerbs gegen den Argentinier Francisco Cerundolo mit 4:6, 4:6.

Zverev ist heute Abend im Doppel an der Seite des Wimbledon-Siegers Carlos Alcaraz gefordert. Die deutsch-spanische Paarung trifft auf die Amerikaner Ben Shelton und Taylor Fritz.

Bei dem an den Ryder Cup im Golf angelehnten Mannschaftswettbewerb trifft Team Europa auf eine Welt-Auswahl. Insgesamt werden in Berlin zwölf Matches über drei Tage ausgetragen. Um zu gewinnen, muss ein Team 13 Punkte erzielen, wobei gewonnene Spiele am ersten Tag einen Punkt, am Samstag zwei Punkte und am Sonntag drei Punkte zählen.