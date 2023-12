Potsdam (dpa/bb) – Der Intendant des Lausitzfestivals, Daniel Kühnel, hat Vorwürfe aus der Region an der Programmgestaltung und dem Nichteinbeziehen der lokalen Kunstschaffenden zurückgewiesen. Im Kulturausschuss des Landtags sprach er am Mittwoch von einer Kampagne, die gegen das Festival geführt werde. Das Lausitzfestival beschäftige sich ausschließlich mit der Lausitz und dem Strukturwandel, sagte Kühnel. Ein Wert an sich sei, dass von der Lausitz als Kulturort gesprochen werde. Daraus müsse eine Wertschöpfung entstehen. Das könne das Festival aber nicht allein schaffen, betonte der Festival-Intendant im Ausschuss.

Kühnel reagierte damit auch auf die Kritik von zahlreichen Lausitzer Kulturschaffenden, die der Festivalleitung vorwerfen, die regionale Kulturszene kaum mit einzubeziehen. Sie fordern ein «echtes Lausitz Festival» und ein größeres Mitgestaltungsrecht bei der Programmentwicklung. Er beschäftige sich sehr mit der Kritik, die aber sachlich sein müsse, sagte Kühnel sichtlich erregt. Er hätte sich Einwände im künstlerischen Beirat gewünscht, die aber nicht gekommen seien. Kritik sei «nie ignoriert oder missachtet» worden.

Anders stellte es Autorin und Filmemacherin Grit Lemke («Kinder von Hoy») dar, die aus dem künstlerischen Beirat ausgetreten ist. Kritik sei dort nicht gewünscht, es habe keinen Sinn, sich dort zu äußern, sagte die Künstlerin aus Hoyerswerda im Ausschuss. Auch die Lausitzer Kunstschaffenden hatten in ihrem offenen Brief gefordert: «Der Beirat muss ein Ort offener Diskussion und gelebter Demokratie werden.»