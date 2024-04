Forst (dpa/bb) – Für eine noch umfangreichere Versorgung älterer Menschen hat die Lausitz Klinik Forst ihre geriatrische Tagesklinik erweitert. Künftig können dort 30 statt bislang 20 Menschen betreut werden. Die offizielle Einweihung erfolgte am Freitag im Beisein von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Den Ausbau hat das Land mit rund zwei Millionen Euro gefördert. Fachkräfte, darunter Physio- und Ergotherapeuten unterstützen ältere Menschen in der Einrichtung bei ihrer Genesung. Zudem stehen Patientinnen und Patienten Aufenthalts- und Ruheräume zur Verfügung. «Mit dem Ausbau (…) wird der Krankenhausstandort weiter gestärkt. Das ist auch wichtig für die Lausitz im Wandel», unterstrich der Regierungschef. Die Geriatrie am Standort Forst ist nach Angaben der Klinik eine der ältesten in Brandenburg. Die Lausitz Klinik hat sich bereits seit Beginn der 1990er-Jahre auf die gesundheitliche Versorgung älterer Menschen spezialisiert. «Dieser Weg ist richtig und beispielhaft! Die betagten Patientinnen und Patienten verdienen es, nach einem langen Berufsleben bestmöglich und wohnortnah betreut zu werden. Das ist praktizierte Mitmenschlichkeit», erklärte Ministerpräsident Woidke. Mittlerweile ist die Lausitz Klinik auch für den Umgang mit an Demenz erkrankten Patienten nach Silviahemmet zertifiziert. Im vergangenen September hatte ein Besuch der schwedischen Königin Silvia für große Aufmerksamkeit gesorgt. Sie hatte die Smart-City Forst eröffnet – ein bedeutendes Projekt für an Demenz erkrankte Menschen.

Die Monarchin engagiert sich seit Jahrzehnten persönlich für Menschen mit dieser Krankheit. 1996 rief sie die Silviahemmet-Stiftung ins Leben. Die Stiftung will über Demenz informieren, sie zeichnete die Lausitz Klinik Forst 2022 als «demenzfreundliches Krankenhaus» aus. Das Wohnquartier «Smart City Forst», in dem die Lausitz Klinik engagiert ist, gehört zu einem bundesweit einzigartigen Pilotprojekt. Dort ist ein regionales Versorgungsnetzwerk entstanden. Für den Wohnkomplex wurde ein Plattenbau saniert und so mit Technik ausgestattet, dass auch Menschen mit Demenz dort leben können. Die zwei Wohngemeinschaften verfügen über jeweils bis zu zehn Plätze. Die erste WG ist bereits im November 2022 gestartet, die zweite wird in diesem Monat bezogen.