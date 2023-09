Berlin (dpa/bb) – Ein Laster hat in Berlin-Wilmersdorf einen 73-Jährigen angefahren. Der Mann stürzte und kam mit Verletzungen am Kopf und am Rumpf in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 61-jährige Lasterfahrer am Freitagnachmittag bei einer für ihn grünen Ampel von der Paulsborner Straße nach links in die Brandenburgische Straße eingebogen, wo er den 73-Jährigen erfasste. Der Mann soll von links auf die Straße getreten sein.