Berlin (dpa) – Lars Eidinger ist gerade in mehreren großen deutschen TV-Produktionen zu sehen – privat schaut der Schauspieler allerdings keine Serien. «Ich habe in meinem ganzen Leben zwei Serien angefangen zu schauen», sagte der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur. «Im ersten Corona-Lockdown habe ich „Breaking Bad“ geschaut und dann habe ich irgendwann mit meiner Tochter „Stranger Things“ geschaut.» Beide Serien habe er abgebrochen und nie zu Ende gesehen.

Seit Mittwoch (16. September) ist der 50-Jährige jetzt in der neuen Vampir-Serie «City of Blood» auf Disney+ zu sehen. Die Dystopie spielt in einer Zukunft, in der in Berlin wegen des Klimawandels unerträgliche Hitze herrscht. Armut und Kriminalität bestimmen den Alltag vieler Menschen.





Eidinger spielt den exzentrischen Vampir Zeno, dessen Familie das organisierte Verbrechen in der Hauptstadt kontrolliert. Für ihr Überleben brauchen die Vampire Menschenblut – und sie haben noch ein paar andere Pläne, um ihre Existenz zu sichern.