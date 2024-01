Potsdam (dpa) – Die langjährigen Chefs des Studio Babelsberg haben sich nach dem Eigentümerwechsel aus der Führung der bekannten Filmschmiede in Potsdam zurückgezogen. Zum Jahresende 2023 legten Carl Woebcken und Christoph Fisser ihre Ämter im Vorstand der Studio Babelsberg AG nieder, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Das Studio Babelsberg hat einen neuen US-Eigentümer: Die Filmproduktionsstätte gab ihre Leitung in die Hände der Cinespace Studios, die zu dem US-Immobilieninvestor TPG gehören. Eine außerordentliche Hauptversammlung hatte im April 2023 mit Mehrheit für einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag gestimmt.

Der Vorstand der Studio Babelsberg AG setzt sich nach eigenen Angaben nun aus Andy Weltman als Vorstandsvorsitzender, Andre Bleeker als Finanzvorstand und Ashley Rice als Vorstandsmitglied zusammen, wie das Unternehmen bekannt gab. Die Cinespace Studios sind nach eigenen Angaben mit mehr als 100 Produktionsstätten einer der größten Studiobetreiber der Welt.

Zuletzt trafen im vergangenen Jahr Turbulenzen im Filmgeschäft und Streiks in der Branche in den USA auch das Studio Babelsberg. Produktionen verzögerten sich. Für 2024 rechnete das Filmunternehmen wieder mit einer besseren Auftragslage. «Wir freuen uns darauf, neue Produktionen im Studio willkommen zu heißen und gehen davon aus, dass im ersten Quartal 2024 ein großes US-Filmprojekt in Vorbereitung geht», sagte der Vorstand im Dezember 2023.

Carl (auch: Charlie) Woebcken und Fisser hatten die Leitung von Studio Babelsberg im Jahr 2004 übernommen und das Unternehmen an die Börse geführt. Vorstandsvorsitzender Weltman sagte laut Mitteilung: «In den fast zwei Dekaden ihrer Tätigkeit haben sie das Studio durch gute und schlechte Zeiten souverän geleitet und die Position von Babelsberg als einer der weltweit führenden Filmproduktionsstandorte maßgeblich ausgebaut.»

Woebcken und Fisser bleiben weiter als Produzenten in der Filmbranche tätig, wie es hieß. Fisser werde die Traumfabrik Babelsberg GmbH als eigenständige Filmproduktionsfirma weiterführen.

Das Studio Babelsberg ist nach eigenen Angaben das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt. Dort entstanden Filme wie «Metropolis», «Der blaue Engel» und «Die Feuerzangenbowle». Später wurden in Babelsberg international erfolgreiche Spielfilme wie «Die Bourne Verschwörung» und «Bridge of Spies» oder die Serie «Babylon Berlin» produziert.