Berlin (dpa/bb) – Mit rund 750 Veranstaltungen startet heute (18.00 Uhr) unter dem Motto «Berlin Secrets» die Lange Nacht der Museen. Die 75 teilnehmenden Häuser wollen dieses Jahr Geheimnisse in der Hauptstadt lüften. Bis 2.00 Uhr am Sonntagmorgen plant der Veranstalter Kulturprojekte Berlin, «mysteriöse, gruselige und auch pikante Objekte» in den Vordergrund zu rücken.

Mit einem Ticket für 18 Euro (ermäßigt: 12 Euro) bekommen Besucherinnen und Besucher Eintritt für Ausstellungen, Workshops, Sonderführungen oder DJ-Sets. Einige Häuser wollen verborgene, sonst nicht zugängliche Bereiche öffnen.

Auf dem Programm steht unter anderem eine musikalische Geistergeschichte in der Hörsaalruine des Berliner Medizinhistorischen Museums der Charité. In der Neuen Nationalgalerie können Besucher eine unbekannte Seite des US-Künstlers Andy Warhol (1928-1987) kennenlernen.