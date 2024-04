Hoppegarten (dpa/bb) – Beim zweiten Renntag der Saison 2024 stehen am Sonntag auf der Galopprennbahn Hoppegarten die Spezialisten für lange Distanzen im Mittelpunkt. Es steht das Altan-Rennen über 2800 Meter an, benannt nach einem dreimaligen Sieger dieser Steherprüfung.

«Das mit 25.000 Euro dotierte Rennen ist mit neun Bewerbern, darunter zwei Gästen aus Tschechien, gut und aussagekräftig besetzt», sagte Gerhard Schöningh, Eigentümer der 156 Jahre alten Galopprennbahn.

Gute Chancen auf die Siegprämie von 15.000 Euro hat die vom viermaligen Champion Eddie Pedroza gerittene Stute Crystal Estrella, die im Oktober 2023 in Hoppegarten als Zweite hinter dem besten deutschen Steher Lordano stark gelaufen war. Den Weg zum begehrten Sieg könnten ihr wohl in erster Linie Lotterbov (Leon Wolff) und Waldadler (Sybille Vogt) verlegen. Insgesamt finden am 28. April acht Rennen (ab 11.10 Uhr) statt.