Berlin (dpa) – Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hat für den geplanten Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an diesem Freitag in Deutschland klare Ansagen verlangt. Es sei wichtig, diplomatische Kanäle aufrecht zu erhalten und im Gespräch zu bleiben, auch um sich für die Belange und die Sicherheit Israels einzusetzen, sagte Lang am Montag in Berlin. «Und gleichzeitig haben wir am Wochenende abscheuliche Worte von Erdogan zu Israel erlebt und auch eine Relativierung des Terrors der Hamas.» Angesichts der Bombardierung des Gazastreifens durch Israel hatte Erdogan zuletzt von «Faschismus» gesprochen.

«Ich erwarte hier von Olaf Scholz und auch vom Bundespräsidenten ganz klare Worte in Richtung dieser unausstehlichen Auslassungen von Erdogan», betonte Lang mit Blick auf den Kanzler und auf Frank-Walter Steinmeier. «Ganz klare Worte, dass für uns klar ist: Das Existenzrechts Israels ist nicht verhandelbar.»

Erdogan kommt an diesem Freitag nach Berlin. Neben dem Kanzler wird er auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen. Nach dem Terrorangriff auf Israel mit rund 1200 Toten nannte Erdogan die islamistische Hamas «eine Befreiungsorganisation». Er brach nach eigenen Worten den Kontakt zu Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ab.