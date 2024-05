Müncheberg (dpa/bb) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier befasst sich an diesem Dienstag (9.45 Uhr) bei einem Besuch in Brandenburg mit den Folgen des Klimawandels für die Landwirtschaft. Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg östlich von Berlin will Steinmeier am Vormittag neue Entwicklungen und Forschungsprojekte vorstellen. Dazu gehören der Einsatz von Agrarrobotern und Drohnen etwa zur Schädlingsbekämpfung und der Anbau von Hülsenfrüchten wie Sojabohnen und Kichererbsen. Zudem besucht der Bundespräsident einen Agrarbetrieb in Buchholz im Oder-Spree-Kreis. Begleitet wird Steinmeier von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Die Land- und Forstwirtschaft muss sich an klimatische Veränderungen und Extremwetterereignisse wie Dürren und Überschwemmungen anpassen.