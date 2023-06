Teltow/Cottbus (dpa/bb) – Die Mitglieder des Deutschen Bauernverbandes treffen sich im kommenden Jahr in Cottbus zum Bauerntag. Den Austragungsort in der Lausitz gab der Landesbauernverband Brandenburg bekannt. Am Donnerstag kamen die Landwirte in Münster zum diesjährigen Deutschen Bauerntag zusammen.

Zum neuen Austragungsort Cottbus teilte der Landesverband mit: «Der noch aktive Tagebau und die gleichzeitig voranschreitende Rekultivierung früherer Abraumhalden stehen sinnbildlich für die einschneidenden Veränderungen in dieser Region, aber auch für das damit einhergehende Entwicklungspotenzial, von dem die Landwirtschaft profitieren kann.» Der Deutsche Bauerntag hatte zuletzt 1999 in Brandenburg, ebenfalls in Cottbus, stattgefunden.

In Brandenburg bewirtschaften die Landwirte rund 1,3 Millionen Hektar Fläche. Es gibt um die 5400 landwirtschaftliche Betriebe.