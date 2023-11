Potsdam/Cottbus (dpa/bb) – Brandenburgs Landtagsvizepräsidentin Barbara Richstein hat die Deutsche Einheit als Glück und Segen bezeichnet. Jugendliche könnten überall hinfahren, ohne sich Gedanken über Grenzen und Sperren machen zu müssen, sagte sie am Donnerstag beim Gedenken zum 34. Jahrestag des Mauerfalls in Potsdam laut Mitteilung der Staatskanzlei.

Sie richtete sich dabei an Schülerinnen und Schüler. «Ich freue mich mit Euch, dass Ihr nur dieses vereinte Deutschland kennt, in dem Berlin und Brandenburg immer enger zusammenwachsen.» Deshalb dürfe die Geschichte nicht aus dem Blick verloren gehen. «Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass es auch andere, in vieler Hinsicht deutlich schlechtere Zeiten gab.»

Die Brandenburger Aufarbeitungsbeauftragte Maria Nooke wies darauf hin, dass die Berliner Mauer mitunter gleichgesetzt wird mit der Mauer zu den palästinensischen Gebieten in Israel. «Der große Unterschied besteht darin, dass die Berliner Mauer die DDR-Bevölkerung ihrer Freiheit beraubte, die Mauer in Israel aber zum Schutz der Menschen vor Terror dienen soll, um Freiheit und Demokratie zu bewahren», sagte Nooke.

Staatskanzleichefin Kathrin Schneider dankte den Menschen, die gegen die Teilung kämpften und auf die Straße gingen. «34 Jahre später ergibt sich daraus für uns der Auftrag, immer aufs Neue und mit aller Kraft für diese Freiheit und unsere Demokratie zu arbeiten», sagte Schneider. «Wir müssen dafür sorgen, dass Rechtspopulisten und Rechtsextremisten mit ihren Attacken ins Leere laufen.»

Die Gedenkveranstaltung fand an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze am Ufer des Griebnitzsees statt, wo sechs Teile der Mauer als Denkmal erhalten werden. Dabei waren auch Schülerinnen und Schüler der Marienschule aus Potsdam und des Dreilinden-Gymnasiums aus Berlin-Zehlendorf, die Projektergebnisse zum Mauerfall vorstellten.

Der Mauerfall am 9. November 1989 leitete das Ende der DDR ein, am 3. Oktober 1990 war Deutschland wieder vereinigt. Die Berliner Mauer bestand mehr als 28 Jahre. In Cottbus bot das Menschenrechtszentrum anlässlich des Gedenktages eine Sonderführung über die Zeit der Cottbuser Haftanstalt bis zum Mauerfall an.