Potsdam (dpa/bb) – Zum Auftakt der letzten Plenarwoche vor der Sommerpause stehen im Landtag am Mittwoch (ab 9.30 Uhr) Entscheidungen zur Bildungspolitik im Vorschulalter an. So stimmt der Landtag am Nachmittag über einen Gesetzentwurf der Landesregierung ab, wonach ab August neben dem letzten Kita-Jahr auch das vorletzte Kita-Jahr für die Eltern beitragsfrei gestellt werden soll. Im nächsten Schritt sollen ab August kommenden Jahres für alle drei Kita-Jahre keine Beiträge von den Eltern mehr erhoben werden.

In dem Gesetz ist zudem vorgesehen, dass ab 2025 mehr Personal in den Krippen für Kinder bis zu drei Jahren eingesetzt werden sollen. Dann soll eine Erzieherin nicht mehr wie derzeit rechnerisch 4,65 Kinder, sondern nur noch 4 Kinder betreuen.

Auf Antrag der AfD-Fraktion debattiert der Landtag zudem über feste Grenzkontrollen an der Grenze zu Polen. Mit stationären Kontrollen direkt an der Grenze soll die steigende Zahl von illegalen Einreisen eingedämmt werden. Auch Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte schon mehrfach stationäre Kontrollen an der Grenze zu Polen gefordert, wie sie auch an der bayerisch-österreichischen Grenze laufen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) lehnt solche Kontrollen an der Grenze zu Polen bislang ab.

Auf Antrag der SPD wollen die Landtagsabgeordneten in einer Aktuellen Stunde über das Netzwerk «Tolerantes Brandenburg» gegen Rechtsextremismus debattieren. Es wurde 1998 von der damaligen SPD-Landesregierung ins Leben gerufen. Zu dem Verbund zählen etwa der Verein Opferperspektive oder der Verein gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Die SPD-Fraktion will dieses Bündnis neu beleben.