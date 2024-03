Potsdam (dpa/bb) – Der Brandenburger Landtag berät zum Auftakt seiner dreitägigen Sitzung am heutigen Mittwoch in Potsdam über mehr Sicherheit für die Wirtschaft. In einer Aktuellen Stunde geht es um Konsequenzen des Anschlags auf die Stromversorgung des Tesla-Werks in Grünheide, der einen fast einwöchigen Produktionsstopp wegen des Stromausfalls nach sich zog.

Die SPD-Fraktion warnt, dass solche Angriffe auf die kritische Infrastruktur eine konkrete Gefahr für den Wirtschaftsstandort Brandenburg seien. Nötig sind nach ihrer Ansicht ein hartes Durchgreifen gegen Täter, die Stärkung der kritischen Infrastruktur und ein Bekenntnis zum Industriestandort Brandenburg.

Bisher unbekannte Täter hatten am 5. März Feuer an einem Strommast gelegt, der Teil der Stromversorgung der E-Autofabrik in Grünheide bei Berlin ist. Die linksextreme «Vulkangruppe» erklärte, sie sei für den Anschlag verantwortlich.

Die Abgeordneten beraten auch über das Hochschulgesetz. Damit soll der Aufgabenkanon mit Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Tierschutz aktualisiert und die Mitbestimmung gestärkt werden.