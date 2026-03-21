Falkenberg/Elster (dpa) – Nach rassistischen Gesängen auf einer Teenager-Party in einem Club im brandenburgischen Falkenberg (Kreis Elbe-Elster) hat der Landrat des Kreises Elbe-Elster scharfe Kritik geübt. Er verurteile die «rassistischen Parolen» auf das Schärfste, sagte Christian Jaschinski (CDU) laut einer Mitteilung. «Solche Äußerungen sind inakzeptabel und haben in unserer Gesellschaft keinen Platz.»

Mehrere Jugendliche hatten vor Tagen rassistische Gesänge zum Partyhit «L’Amour toujours» angestimmt. In einem auf Instagram veröffentlichten Video ist zu hören, wie mehrfach gerufen wird: «Deutschland den Deutschen, Ausländer raus.» Im Netz sorgt das Video für Empörung, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) schrieb auf Instagram, er sei «fassungslos». «Wir dürfen dazu niemals schweigen!»





Grüne: Parolen sind kein Randphänomen

«Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein alarmierendes Zeichen dafür, wie sehr rechtsextreme Parolen inzwischen normalisiert werden – selbst unter Jugendlichen», hieß es von den Brandenburger Grünen. Wenn Jugendliche auf Partys rassistische Parolen grölten, sei das kein Randphänomen, sondern Ausdruck eines Problems, das viel zu lange unterschätzt worden sei.

Betreiber spricht von «Kinderveranstaltung»

Zur Teenie-Disco am vergangenen Samstag hätten etwa 100 bis 150 Kinder und Jugendliche ab elf Jahren gefeiert, sagte der Betreiber des «Blue Velvet», Tino Veit der Deutschen Presse-Agentur. Er bedaure, was aus dem Lied gemacht worden sei, betonte Veit, «gerade bei einer Kinderveranstaltung». Künftig wolle er DJs besser auf solche Situationen vorbereiten, um schneller reagieren zu können. Er sei offen und gegen jede radikale Haltung, sagte Veit.

Der Partyhit «L’Amour toujours» ist mehr als 20 Jahre alt, sein Refrain hat keinen Text. Der Song wird immer wieder für rassistische Parolen missbraucht. Für große Empörung sorgte 2024 ein Video, das Besucher einer Bar auf der Nordsee-Insel Sylt zeigt, die zu der Melodie «Ausländer raus» und «Deutschland den Deutschen» riefen.