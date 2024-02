Berlin (dpa) – Bei der in Teilen Berlins anstehenden Wiederholung der Bundestagswahl können an diesem Sonntag 549.549 Menschen abstimmen. Die zwölf Berliner Bezirkswahlämter haben dafür am Freitagabend ihre Wählerverzeichnisse geschlossen, wie der Landeswahlleiter am Samstag mitteilte. Im betroffenen Wahlgebiet seien das 6776 Menschen weniger als bei der Hauptwahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021.

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Dezember wird in 455 von 2256 Wahlbezirken und den zugehörigen Briefwahlbezirken neu gewählt, also in etwa einem Fünftel der Hauptstadt.

Die Bezirkswahlämter stellten 152.809 Wahlscheine aus, was laut Landeswahlleiter 27,8 Prozent der Wahlberechtigten entspricht. Bei der Hauptwahl lag diese Quote bei 39 Prozent.

An den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag und der Mehrheit der Koalition aus SPD, Grünen und FDP wird der Wahlgang nichts ändern. Der Anteil der Wahlberechtigten an deren Gesamtzahl auf Bundesebene beträgt nur 0,9 Prozent. Kleine Verschiebungen sind aber möglich. Einige Abgeordnete könnten ihren Sitz im Bundestag verlieren, andere neu ins Parlament einziehen. Momentan stellt Berlin 29 der 736 Abgeordneten im Bundestag.