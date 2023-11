Berlin (dpa/bb) – Das Parlament der Evangelischen Kirche Berlin- Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) kommt heute zu seiner Herbsttagung zusammen. Bis Samstag wollen rund 100 Mitglieder der Landessynode in der St. Bartholomäuskirche in Berlin-Friedrichshain über kirchliche und gesellschaftliche Themen sprechen sowie diverse Beschlüsse fassen.

Ein Schwerpunkt soll das Ziel der Landeskirche sein, Rassismus zu verbannen. Diskutieren wollen die Synodalen unter anderem auch über den Haushalt und über den Stand der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der Kirche. Klima- und Umweltfragen werden ebenfalls beraten. Am Anfang der Plenartagung spricht Bischof Christian Stäblein.

In der EKBO gibt es rund 1100 Kirchengemeinden vor allem in Berlin und Brandenburg, aber auch im sächsischen Sprengel Görlitz. Die Landeskirche hat rund 830.000 Mitglieder. Die Tendenz ist – wie in anderen evangelischen Landeskirchen und auch in der katholischen Kirche – seit vielen Jahren rückläufig.