Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Landesregierung hat den sogenannten Klimaplan für Brandenburg beschlossen. Die ganzheitliche Strategie solle maßgeblich dazu beitragen, bis 2045 Klimaneutralität im Land zu erreichen und klimaschädliches CO2 einzusparen, sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Dienstag. Der Plan bringe den Klimaschutz und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes zusammen.

Die 103 Maßnahmen berührten unter anderem die Bereiche Energie, Industrie, Verkehr, Waldumbau und Bauen, so Vogel. Der Beschluss sehe die Verminderung der Treibhausgasemissionen zwischen 2022 und 2030 um 22 Millionen Tonnen vor. Zwischen 2030 und 2040 müssten weitere rund 26 Millionen Tonnen eingespart werden. Die Landesregierung trage damit der vom Bundesverfassungsgericht herausgehobenen Bedeutung des Klimaschutzes für die Grund- und Freiheitsrechte Rechnung, sagte Vogel.

Vieles laufe auf Bundesebene und mittels Bundesprogrammen, sagte Vogel. Ohne diese werde man es am Ende auch nicht schaffen. Der Plan richtet sich in erster Linie an Behörden, Verwaltungen und die Wirtschaft – weniger an den Einzelnen. Um den Plan hatte es innerhalb des Kabinetts ein langes Ringen gegeben. Die Grünen warfen Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vor, die Pläne verschleppt zu haben.