Potsdam (dpa/bb) – Der freie Journalist Benjamin Lassiwe («Nordkurier», «Der Prignitzer») bleibt für weitere zwei Jahre an der Spitze der Landespressekonferenz (LPK) Brandenburg. Der 46-Jährige wurde am Montag bei der Wahl in Potsdam einstimmig als Vorsitzender bestätigt. Lassiwe, der einziger Kandidat war, leitet die LPK seit dem Jahr 2015.

Dem Vorstand gehören mit Katrin Neumann (RBB) und Oliver von Riegen (dpa) zwei neue Mitglieder an. Die Vorstandsmitglieder Vera Dost (Radio Potsdam), Sabine Gottschalk («Immobilien Zeitung») und Torsten Sydow (RBB) wurden im Amt bestätigt. Der Mitgliedsausschuss besteht nach wie vor aus Igor Göldner («Märkische Allgemeine Zeitung») und Jan Meier (ZDF).

Die Landespressekonferenz Brandenburg hat derzeit 87 Mitglieder, die über Brandenburg sowie die Arbeit der Landesregierung, des Landtags und der Parteien berichten. Der Verein organisiert unter anderem Pressekonferenzen und Hintergrundgespräche.