Teltow (dpa/bb) – Der Brandenburger Landesbauernverband (LBV) hat eine mögliche Streichung der Beihilfe für Agrardiesel im Bundeshaushalt 2024 als «nicht zu verkraftenden Rückschlag» kritisiert. «Die Auswirkungen für den gesamten ländlichen Raum wären katastrophal», sagte LBV-Präsident Henrik Wendorff dem RBB laut Mitteilung des Verbandes am Mittwochabend.

«Höhere Kosten bei der Urerzeugung werden unweigerlich an die nachgelagerten Bereiche in der Lagerung, in der Logistik, in Vertrieb und Verarbeitung weitergegeben.» Lebensmittel drohten, teurer zu werden, hieß es weiter. «Gerade der Ökologische Landbau mit einem hohen Flächenanteil in Brandenburg wäre aufgrund des größeren Aufwandes an mechanischer Bodenbearbeitung überproportional betroffen.»

Die Ampel-Koalition hatte sich vier Wochen nach dem historischen Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts verständigt, wie sie das Milliardenloch im Bundeshaushalt 2024 schließen will. Geplant ist neben vielen anderen Punkten, dass bei der Energiesteuer Steuerbegünstigungen beim sogenannten Agrardiesel abgeschafft werden.