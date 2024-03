Krausnick-Groß Wasserburg (dpa/bb) – Unter dem Eindruck der Proteste von Landwirten gegen Kürzungspläne der Ampel-Koalition findet an diesem Dienstag der brandenburgische Landesbauerntag statt. Die Teilnehmenden wollen mit Agrarpolitikern der im Brandenburger Landtag vertretenen Parteien über die Zukunftsfähigkeit für den Berufsstand diskutieren.

Auch Handlungsempfehlungen für Politik und Verwaltung wollen die Landwirte verabschieden. Erwartet werden zu dem Treffen auch der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Agrarminister Axel Vogel (Grüne). Getagt wird im Kongresszentrum des Urlaubs- und Baderesorts Tropical Islands in Krausnick-Groß Wasserburg (Kreis Dahme-Spreewald).

Außerdem steht die Wahl einer neuen Verbandsspitze an. Der Präsident des Landesbauernverbandes, Henrik Wendorff, stellt sich zur Wiederwahl. Der 58 Jahre alte Bio-Landwirt steht seit acht Jahren an der Spitze des Verbandes und strebt eine dritte Amtszeit an. In Brandenburg gab es 2023 etwa 5400 landwirtschaftliche Betriebe. Beim Anteil des ökologischen Landbaus liegt das Bundesland mit rund 1000 Betrieben – etwa 19 Prozent – über dem bundesweiten Wert (11 Prozent).