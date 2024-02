Cottbus (dpa/bb) – Der brandenburgische Bauernpräsident Henrik Wendorff hat sich am Dienstag in Cottbus zu einem kurzen Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck getroffen. Der Grünen-Politiker kam zu einer Energiewendekonferenz in die Lausitz. Landwirte protestierten am Morgen in Cottbus auch mit Traktoren gegen die Politik der Ampel-Regierung und gegen die vorgesehene Streichung der Agrardiesel-Vergünstigung.

Wendorff sagte, er habe über eine geforderte Entlastung für die Landwirtschaft mit Habeck gesprochen und ihm einen Plan des Landesbauernverbandes zum Bürokratieabbau übergeben. Es sei auch darum gegangen, dass das Energieeffizienzgesetz für Gartenbau-Betriebe vor allem beim Pflanzenanbau unter Glas einen hohen Bürokratieaufwand bedeute. «Wir brauchen Lösungen, und wir werden weiter Druck machen», sagte Wendorff. Er äußerte sich zufrieden, dass sich Habeck, der früher Agrarminister in Schleswig-Holstein war, gesprächsbereit gezeigt habe.