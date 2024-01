Potsdam (dpa/bb) – Der brandenburgische Bauernpräsident Henrik Wendorff hat die Landwirte aufgerufen, bei ihren Protesten gegen die Sparpläne der Bundesregierung friedlich zu bleiben. Vor den Protestaktionen am Montag schrieb er auf der Plattform X (vormals Twitter): «Wir bitten um Verständnis, dass wir da und dort den Arbeitsweg blockieren werden. Aber als Berufsstand stehen wir in der Verantwortung für die Ernährung unserer Bürgerinnen und Bürger und für unsere eigene Zukunft.» Am Montag planen Landwirte Blockaden von Autobahnauffahrten und Treckerkorsos. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsstörungen.

Der Potsdamer Klimaforscher Stefan Rahmstorf kritisierte die Proteste. Er schrieb auf X: «Klima-Aktivisten demonstrieren friedlich nur mit ihren Körpern für eine lebenswerte Zukunft, für die Einhaltung des einstimmig beschlossenen Pariser Klima-Abkommens. Die Bauern kämpfen rabiat und aggressiv mit ihren dicken Treckern für mehr vom Subventionskuchen für sich selbst.»

Der Protest der Landwirte hatte sich an Sparplänen der Koalition entzündet. Die Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für die Landwirtschaft soll nun allerdings weiter gelten. Die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll nicht auf einmal wegfallen, sondern schrittweise auslaufen. Dem Bauernverband reicht die teilweise Rücknahme der Pläne nicht.