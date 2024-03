Berlin (dpa/bb) – Seit Sonntag brennt eine Lagerhalle in Berlin-Wittenau. In der Nacht zum Dienstag konnten Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr das Feuer nun weitestgehend löschen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Es entwickele sich kaum noch Rauch. In Absprache mit einem Statiker können die Einsatzkräfte nun auch gezielt letzte Glutnester innerhalb der Halle löschen.

Es sei davon auszugehen, dass die Löscharbeiten im Laufe des Tages beendet werden können, so der Sprecher. Ein Löschfahrzeug und einige Einsatzkräfte seien für die letzten Arbeiten noch vor Ort.