Potsdam (dpa/bb) – Eine große Lagerhalle mit Möbeln ist am Samstag in Potsdam-Fahrland in Brand geraten. Die Feuerwehr sprach von einer starken Rauchentwicklung und setzte deshalb über die Warn-App Nina eine Gefahreninformation ab. Verletzte gebe es nicht, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle in Potsdam. Das Feuer sei in einer 2000 Quadratmeter großen Lagerhalle einer Speditionsfirma ausgebrochen. Das Gebäude sei voll mit Möbeln. Rund 60 Feuerwehrleute rückten aus. Wegen des starken Rauchs sollten Menschen das Gebiet im Potsdamer Ortsteil Fahrland meiden und Fenster und Türen geschlossen halten.