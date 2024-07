Guben (dpa/bb) – Eine Lagerhalle steht in Guben (Landkreis Spree-Neiße) in Flammen. Das Gebäude werde wahrscheinlich nicht zu retten sein, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Lausitz mitteilte. Die Halle steht den Angaben zufolge leer. Anwohnerinnen und Anwohnern hatte die Leitstelle am Morgen per Meldung geraten, Fenster und Türen zum Schutz vor Rauch zu schließen.