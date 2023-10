Gumtow (dpa/bb) – Eine Lagerhalle ist in Gumtow (Prignitz) abgebrannt. In der Halle hätten sich Stohballen zum Trocknen befunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Wert der Ballen lag bei 80.000 Euro. Bei dem Brand am Montag wurden keine weiteren Gebäude oder Menschen gefährdet. Die Brandursache ist bisher unklar. Die Beamten ermitteln wegen fahrlässiger Brandstiftung.