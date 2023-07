Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Die Lage der Tafeln in Berlin und Brandenburg ist nach Angaben der Betreiber «im Moment sehr angespannt». «Seit Beginn des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen Herausforderungen ist der Druck auf die Tafeln immer größer geworden, so dass bei einigen Tafeln der Aufnahmestopp verhängt werden musste», sagte der Vorsitzende des Vereins Tafel Berlin/Brandenburg, Eric Gallasch, auf Anfrage.

Wie in ganz Deutschland würden die Lebensmittelspenden zurückgehen, obwohl immer mehr Personen die Unterstützung der Tafeln benötigen würden, führte Gallasch aus. Das belaste auch die ehrenamtlichen Helfer. Durch die Inflation habe die Nachfrage seit Monaten tendenziell zugenommen. Dabei gehe es nicht nur um obdach- oder wohnungslose, sondern auch «stadtarme» Menschen, erklärte Barbara Breuer, Sprecherin der Stadtmission Berlin. Die Versorgung von Bedürftigen sei um bis zu 50 Prozent gestiegen. Viele Tafeln hätten Aufnahmestopps ausgesprochen.

Der Landesverband der Tafel in Berlin und Brandenburg hat 45 Tafeln. 44 davon befinden sich in Brandenburg und eine Tafel ist in Berlin. Wegen geringerer Spendenbereitschaft wurden die Tafeln in Brandenburg zuletzt mit zusätzlichen Landesmitteln unterstützt.