Dresden (dpa) – Die ostdeutschen Länderchefs wollen heute in Berlin mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) über Defizite der Verkehrsinfrastruktur und die Anbindung nach Mittel- und Osteuropa beraten. An dem Treffen in der sächsischen Landesvertretung nehme auch der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), teil, hieß es aus der Sächsischen Staatskanzlei. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat derzeit den Vorsitz in der Ministerpräsidentenkonferenz Ost. Er hatte schon Anfang Mai in einem Brief an Wissing den Ausbau der Verkehrswege in den ostdeutschen Ländern angemahnt. Ihnen seien die Straßen- und Schienenanbindungen nach Mittel- und Osteuropa ein sehr wichtiges Anliegen. Im Vergleich zur Anbindung nach Westeuropa gebe ist im Osten nach wie vor einen erheblichen Nachholbedarf.