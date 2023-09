Cottbus (dpa/bb)- In Teilen von Cottbus ist kurzzeitig der Strom ausgefallen. Das bestätigte die Stadt am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Wie viele Privathaushalte und welche anderen Bereiche betroffen waren, ist noch unklar. Vor Geschäften waren Menschengruppen zu sehen, eine Apotheke im Stadtteil Sandow sperrte mit einem Hinweis auf den Stromausfall den Eingang. Ampelanlagen in der zweitgrößten Stadt des Landes fielen aus.

Die Stadtwerke als Versorger arbeiteten an der Behebung der Störung, so ein Sprecher der Stadtverwaltung. Die Ursache des Stromausfalls war noch unklar. Das Carl-Thiem Klinikum als größter medizinischer Versorger Brandenburgs war nach eigenen Angaben nicht betroffen. Notstromaggregate stünden aber bereit, so eine Sprecherin.