Leipzig (dpa) – Fußball-Bundesligist Union Berlin hofft vor der Partie bei RB Leipzig heute (15.30 Uhr/Sky) weiter auf einen Einsatz von Trainer Bo Svensson am Spielfeldrand. Der seit Mittwochabend an einem Infekt laborierende Däne konnte die Berliner nicht auf das Spiel vorbereiten. Eine Entscheidung falle kurzfristig, teilte Union am Vormittag mit.

Während der Einsatz des 45-Jährigen am Spielfeldrand damit offen bleibt, fehlt RB-Trainer Marco Rose definitiv. Der 48 Jahre alte ehemalige Mannschaftskamerad von Svensson beim FSV Mainz 05 wurde beim 3:2-Sieg der Leipziger bei Meister Bayer Leverkusen mit einer Gelb-Roten Karte auf die Tribüne verwiesen und fehlt gesperrt.