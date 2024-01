Berlin/Venedig (dpa) – Die Kuratorin des Deutschen Pavillons bei der Kunstbiennale in Venedig, Cagla Ilk, hat die Auswahl der künstlerischen Positionen für die Präsentation erläutert. «In einer Zeit der globalen Krise und der Kriege haben wir uns die Frage gestellt: Wie sehen Orte des Zusammenhalts aus? Wie können wir das nationalstaatlich geprägte Denken und Raumkonstrukt verlassen?», sagte Ilk der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

«Wenn es so etwas wie Hoffnung gibt, dann liegt sie im Überschreiten von Schwellen», so Ilk. Am deutschen Beitrag arbeiteten Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher Herkunft und Prägung «an der Verwirrung vermeintlicher Gewissheiten». Die Kuratorin weiter: «Wir befinden uns auf der Schwelle. Nichts ist sicher. Gelingt es uns, daraus einen ehrlichen Moment der Humanität zu machen?»

Die in Amsterdam und Berlin lebende israelische Künstlerin Yael Bartana (53) und der Berliner Theaterregisseur Ersan Mondtag (36) gestalten den Deutschen Pavillon in den Giardini. Zudem schaffen die in Berlin lebenden Michael Akstaller (31), Nicole L’Huillier (38), Robert Lippok (57) und Jan St. Werner auf der zwischen Venedig und dem Lido gelagerten Lagunen-Insel La Certosa einen Resonanzraum in der Natur als Gegenstück zur Monumentalität des Deutschen Pavillons.

Die Biennale findet vom 20. April bis 24. November statt. Sie gilt neben der documenta in Kassel als wichtigste Präsentation zeitgenössischer Kunst.