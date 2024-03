Berlin (dpa/bb) – Nach dem Diebstahl eines Kunstwerkes in einer Galerie in Berlin-Mitte erhofft sich die Polizei Hinweise auf den Verbleib des Objekts. Sie veröffentlichte am Mittwoch ein Foto von dem Kunstwerk der Künstlerin Fanny Gicquel und fragte, ob es jemand möglicherweise zum Kauf, Tausch oder als Pfand angeboten worden ist. Bei dem Objekt handelt es sich um ein mit weißem Stoff überzogenes Messinggestell. Der Stoff ist mit einer Knopfleiste versehen. Nach den Angaben wurde es am vergangenen Donnerstag gestohlen. Der Galerist habe den Schaden mit 1000 Euro beziffert, hieß es von der Polizei.