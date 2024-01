Potsdam (dpa/bb) – Das deutsche Kulturerbe-Netzwerk von Europa Nostra, einem europäischen Denkmalschutz-Verbund, ist seit Jahresanfang in Potsdam angesiedelt. Die neue Geschäftsstelle des Netzwerks wurde bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) in der Landeshauptstadt eröffnet, wie die SPSG am Freitag mitteilte.

Europa Nostra beschreibt sich als ein Verband von Nichtregierungsorganisationen für das Kulturerbe, der sich für die Rettung von gefährdeten Denkmälern, Stätten und Landschaften in Europa einsetzt.

Der Präsident der SPSG, Hermann Parzinger, sagte einer Mitteilung zufolge: «Diese neue und enge Verbindung zwischen einer zivilgesellschaftlichen Vereinigung wie Europa Nostra Deutschland und einer so bedeutenden Kulturerbeorganisation wie der SPSG wird für beide Seiten Mehrwerte erbringen, vor allem aber wird sie den gemeinsamen Einsatz für den Erhalt des kulturellen Erbes noch deutlicher sichtbar machen.» Parzinger ist auch geschäftsführender Präsident von Europa Nostra International. Potsdam ist für seine Schlösser und Gärten als wichtige Welterbestätten bekannt.