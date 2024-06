Potsdam (dpa/bb) – Der designierte Antisemitismusbeauftragte von Brandenburg, Andreas Büttner, hat sich über eine zunehmende Judenfeindlichkeit in der Gesellschaft besorgt gezeigt. «Wir haben an ganz vielen unterschiedlichen Stellen Antisemitismus, der überall in der Gesellschaft hochkommt», sagte der Linke-Abgeordnete am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Er verwies auf die steigende Zahl antisemitischer Straftaten.

«Nach dem 7. Oktober ist das einfach noch mal viel schlimmer geworden», sagte Büttner mit Blick auf den Terrorüberfall der islamistischen Hamas auf Israel. Er warnte vor einer «Täter-Opfer-Umkehr». «Der 7. Oktober – ich glaube, das muss man immer wieder deutlich machen – war der größte genozidale Akt gegen Jüdinnen und Juden seit der Schoah», sagte er. Die Nationalsozialisten ermordeten in Europa während der Schoah etwa sechs Millionen Juden.

Der Hauptausschuss des Landtags wählte den 50-jährigen Büttner am Mittwoch in Potsdam mehrheitlich – als Vorschlag für die Landtagssitzung in der kommenden Woche, wenn das Parlament abschließend entscheidet. Der Vorsitzende des Freundeskreises Israel im Landtag hatte sich gegen zahlreiche Kandidaten durchgesetzt. Die Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen sowie die Linksfraktion und die Gruppe der Freien Wähler hatten sich auf ihn verständigt. Die AfD-Fraktion lehnt die Schaffung der Stelle ab. Der Antisemitismusbeauftragte soll Ansprechpartner für Jüdinnen und Juden sein. In die Kandidatensuche waren die Jüdischen Gemeinden eingebunden.