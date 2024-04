Berlin (dpa/bb) – Ein Feuer in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Wedding hat zu einem Einsatz von Feuerwehr und Kriminalpolizei geführt. Die Polizei ermittelt nach dem Brand am Samstagabend in der Genter Straße wegen fahrlässiger Brandstiftung, wie die Behörde am Sonntag mitteilte. In Anbetracht der zunächst unklaren Spurenlage beschlagnahmten die Kriminalbeamten vorläufig die Brandwohnung.

Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen Anwohner erst einen Knall und daraufhin Brandgeruch aus einer Erdgeschosswohnung wahr. Dem Vernehmen nach kam es zu zwei Verpuffungen, durch die zwei Fensterscheiben der benachbarten Wohnungen zersprangen, wie die Polizei weiter mitteilte. Das Wohnhaus wurde evakuiert, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand. In der Wohnung wurde zunächst niemand angetroffen. Als der Mieter später erschien, wurde er befragt, wie es hieß.