Berlin (dpa) – Fortsetzung des Musicals «Ku’damm 56» rund um die vier Schöllack-Frauen: «Ku’damm 59» feiert am Sonntag (19.00) Premiere im Berliner Theater des Westens. Das Musical wurde von Peter Plate, Annette Hess und Ulf Leo Sommer entwickelt. Die Geschichte basiert auf den drei Staffeln der ZDF-«Ku’damm»-Serie – «Ku’damm 56», «Ku’damm 59» und «Ku’damm 63». Das Vorgänger-Musical wurde von 300.000 Menschen gesehen. Auch in der Fortsetzung geht es um die Emanzipation der Frauen im Nachkriegsdeutschland der 50er. Nach der Premiere starten die regulären Vorstellungen am 7. Mai – dienstags bis freitags einmal abends, am Wochenende gibt es jeweils zwei Vorstellungen.