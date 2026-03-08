Potsdam (dpa/bb) – Autofahrer sollten aufpassen: Die Kröten sind bei den milden Frühlingstemperaturen wieder unterwegs in Brandenburg. Erste Kammmolche und Knoblauchkröten wurden bereits an den speziellen Zäunen im Landkreis Teltow-Fläming gesichtet, wie das Umweltministerium mitteilte.

Die Amphibien sind aus ihren Winterquartieren unterwegs zu ihren Laichgewässern. Der Weg ist gefährlich. Damit sie nicht überfahren werden, sollten Verkehrsteilnehmer Rücksicht nehmen.





Wie kann ich den Kröten helfen?

Ehrenamtliche Helfer sind gefragt. Über eine Internetseite kann man sehen, wo es Krötenzäune gibt. Bei den lokalen Gruppen kann man sich dann melden. Ehrenamtliche sammeln die Tiere mit Eimern ein und tragen sie auf die andere Straßenseite. «Wie die Hilfe funktioniert, wie man die Tiere richtig anfasst, wie man Grasfrösche von Springfröschen oder Bergmolche von Teichmolchen unterscheidet, ist übrigens vor Ort schnell gelernt», erklärt der Naturschutzbund (Nabu) dazu.

Der Winter in Brandenburg war ausgesprochen trocken. Die Laichgewässer sind laut Ministerium häufig in keinem günstigen Zustand. Viele seien bereits trockengefallen oder trockneten für eine erfolgreiche Fortpflanzung der Amphibien zu früh aus.